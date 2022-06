Dernière édition du festival les solidarités sur la citadelle de Namur avant rénovation : les travaux du théâtre de Verdure et du stade des Jeux démarrent l’année prochaine

En attendant, cette 8e édition compte bien se déployer dans tous les recoins de la citadelle une dernière fois. Le plan du site a été revu pour cette année. Le pavillon de Milan est intégré dans le site du festival et il ouvrira ses portes aux festivaliers avec sa nouvelle expo "Biotopia" sur le thème du vivant, du végétal, du monde animal et de nos relations avec les écosystèmes. Autre nouveauté : Un "ruban village" qui proposera une scène tremplin pour les artistes issus des cultures urbaines.

Le festival a aussi tiré des leçons de sa dernière édition, avant covid, en 2019… Une édition vécue sous des températures caniculaires et avec, par moments un trop-plein de monde et notamment le jour du concert d’Angèle. De nombreux enfants s’étaient notamment retrouvés dans une foule très dense. " En 2019, on a un peu été victime de notre succès et on a eu la canicule. Nous n’étions pas prêts. Cette édition-ci accueillera un peu moins de monde. On a réadapté les jauges. Et on est beaucoup plus préparé pour faire face à une situation de canicule avec un plan beaucoup plus précis. On a eu deux ans pour l’améliorer".