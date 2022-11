Dernière Coupe du monde pour Messi et Ronaldo ? Retour sur les derniers mondiaux d’autres légendes du football

Il était impossible de revenir sur les dernières Coupes du monde des légendes du football sans évoquer cette folle soirée du 9 juillet 2006 à l’Olympiastadion de Berlin.

La France affronte l’Italie en finale pour tenter de s’offrir une deuxième étoile après celle de 1998. Un premier mondial offert, en grande partie, par un Zinédine Zidane tout bonnement sensationnel.

Huit ans plus tard, Zidane a, à nouveau, rendez-vous avec son destin. Alors qu’il dispute la dernière compétition de sa carrière à 34 ans, le capitaine tricolore, emmène, une nouvelle fois, la France en finale.

Mieux, il inscrit une panenka d’anthologie face à Gigi Buffon avant de connaître la pire fin possible : provoqué par Marco Materazzi durant la prolongation, l’ancien madrilène lui adresse un violent coup de tête. Carton rouge, défaite aux tirs au but et fin de carrière pour Zizou.

"Oh Zinédine, pas ça Zinédine, oh non, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait", disait Thierry Gilardi aux commentaires sur TF1. Une phrase partagée par tout un peuple, et sans aucun doute aussi, par le principal intéressé.