Dernière chance pour regarder ces séries intégrales sur Auvio

Schitt's Creek, la pépite comique ultra récompensée venue du Canada

La série raconte les déboires de la riche famille Rose qui, se retrouvant ruinée, est contrainte de s’installer dans la petite ville de Schitt’s Creek achetée à l’époque comme une blague à cause de son nom. Le magnat de la vidéo Johnny Rose, sa femme Moira actrice de feuilleton, et leurs deux enfants : l’hipster David et leur fille mondaine Alexis devront s’adapter à cette nouvelle vie sans argent et comprendre ce que signifie être une famille.

Dépêchez-vous, les saisons 1 à 3 sont disponibles jusqu'au 5 avril 2022 ! Les saisons 4 à 6 jusqu'au 14 juin 2022.