Dernier Tour de Peter Sagan : "C’est chouette d’être important mais c’est encore plus important d’être chouette"

Peter Sagan participe à son 12 Tour. Il a remporté 12 victoires et a ramené à 7 reprises le maillot vert à Paris.

Mais la dernière fois qu’il a levé les bras, c’était à Colmar en 2019 : "Evidemment c’est toujours mieux de gagner. La victoire manque à tout le monde. C’est chouette de gagner. La seule chose à faire c’est d’essayer encore, en faisant le maximum pour gagner à nouveau."

Quand on voit Peter Sagan, on sait que Gabriele Uboldi n’est jamais loin. "Gaby", c’est en quelque sorte la nounou de Peter depuis plus de 10 ans. Pour l’attaché de presse italien, le meilleur souvenir du Tour avec Sagan date de 2016 : "J’ai beaucoup de souvenirs. Le meilleur c’est peut-être le jour où il a pris le maillot jaune avec l’équipe Tinkoff. "

Le triple champion du monde aura passé 4 jours en jaune sur le Tour. Malgré le succès et ses 121 victoires professionnelles, il est toujours resté le même. Proche du public et boute-en-train avec ses équipiers, comme le confirme Anthony Turgis, qui roule avec lui dans le team TotalEnergies : "On rigole pas mal avec Peter. C’est son dernier tour donc ça rigole beaucoup. On est bien détendu. Ça bouge pas mal. Avec lui, il y a toujours quelque chose à dire et à faire. C’est sympa pour le coup."