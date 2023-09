Dernier rappel pour migrer votre compte Minecraft vers Microsoft

En 2020 Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu au monde, annonçait basculer progressivement vers une authentification via Microsoft pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, si vous ne l’avez toujours pas fait, dépêchez-vous, car la date limite approche à grand pas et vous pourriez perdre votre compte et tout ce qu’il contient.