Dernier quart de feu et panier au buzzer, l’ASVEL et Obasohan remontent l’Olympiakos

Retin Obasohan est resté très discret dans la surprenante victoire de l’ASVEL Villeurbanne aux dépens de l’Olympiakos 77-75, jeudi, en match de la 13e journée de l’Euroligue de basket. Le Belgian Lion qui a commencé le match et joué plus de 17 minutes a rendu une feuille de stats de 2 points (1/2), 2 rebonds et un assist. Menés de 11 points à l’entame du dernier quart, les Lyonnais ont arraché la victoire sur un tir primé d’Amine Noua juste avant le coup de sirène.

Toujours privé de Sam Van Rossom, blessé, Valence s’est incliné 97-92 au Bayern Munich.



Au classement, l’Olympiakos reste 2e (9v.-4d.) derrière Fenerbahçe (10v.-3d.). Valence est 12e (6v.-7d.), Villeurbanne 13e (5v.-8d.) et le Bayern 16e (4v.-9d.). Les huit premiers après les 34 journées de la phase classique disputeront les quarts de finale.