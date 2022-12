Dernier Journal du Rock de l'année: décès de Terry Hall des Spécials et un record pour Queen!

Terry Hall, le chanteur des Specials, nous a quittés ce 18 décembre à 63 ans. Son dernier concert avait eu lieu dans le Devon à la fin du mois d’août, peu de temps avant que le chanteur ne ressente des douleurs d’estomac qui mèneront au diagnostic de cancer du pancréas.

" Bohemian Rhapsody " de Queen a passé cette semaine la barre des deux milliards d’écoutes en streaming ! Brian May a aussi partagé son admiration pour le jeune musicien Yungblud qui a repris " We are the Champions ".

On s’intéresse aussi à Steve Martin, manager des Foo Fighters, qui a dû gérer la communication au moment du décès de Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters. On n’en sait pas encore plus sur le futur des Foo Fighters mais Dave Grohl a été présent ces derniers jours avec un marathon caritatif musical de 24h, une collaboration surprise sur scène avec Billie Eilish et ses Hannuka Sessions, partagées entre autres avec la chanteuse Pink.

Une bonne et une mauvaise nouvelle annoncées en même temps cette semaine pour Nicko McBrain, batteur d’Iron Maiden. Il a expliqué avoir été victime d’un cancer du larynx en 2020 mais en être à présent totalement débarrassé.

Coldplay a ouvert en cette fin d’année un pop up store, un magasin éphémère, qui vient en aide aux réfugiés du monde entier en leur fournissant de quoi subsister cet hiver.

Caritatif toujours, mais chez nous cette fois ! Le week-end dernier, 600 auditeurs de Classic 21 Metal ont uni leurs forces lors d’une grande soirée blind-test, ce qui a permis d’ajouter 16.108 euros à la cagnotte de Viva for Life, sans compter les dons versés toute cette journée de vendredi grâce à vous pendant notre émission spéciale.

J’en profite encore pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous à la rentrée de janvier !