Залишилися лічені дні, щоб обміняти гривні! Dernier jour pour échanger vos hryvnias

Dernier jour (le 9/12) pour échanger vos hryvnias !

Depuis le 1er juin, les réfugiés ukrainiens enregistrés en Belgique pouvaient convertir leurs billets de hryvnias en euros dans plusieurs agences bancaires et à la Banque Nationale de Belgique.

L’échange dans les banques a pris fin le 15 novembre. La Banque Nationale refusera à son tour les hryvnias à partir du 9 décembre.

En l’espace de 5 mois (de juin à novembre), l’équivalent de 300 000 euros a été échangé gratuitement aux guichets de la BNB et dans les agences des banques participantes. 522 personnes ont profité de cette opportunité aux comptoirs de la BNB. Cependant, ces dernières semaines, le nombre d'échanges a fortement diminué. En novembre dernier, il n'y a eu que 3 transactions contre plus de 250 en juin. La Banque centrale ukrainienne, estimant que les détenteurs de hryvnias ont eu suffisamment de temps pour procéder à l'échange, a décidé d'y mettre fin. Elle ne prolonge pas non plus ses accords avec les différentes banques centrales de la zone euro. "La Belgique a été un des premiers Etats membres de l'UE, après la Pologne, à proposer l'échange d'une quantité limitée de hryvnias ukrainiennes (10.000 hryvnias par personne) contre des euros".