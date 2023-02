Dernier jour lumineux ce jeudi

Ces conditions calmes mais avec cette grisaille collant au sol sont malheureusement à prévoir tout au long du prochain week-end. Les gelées devraient même progressivement disparaître les nuits et les maxima en journée se situeront entre 4 et 8°C samedi et devraient grimper un peu plus significativement dimanche. Les éclaircies et la douceur sont actuellement au menu des prévisions à moyen terme pour le début de la semaine prochaine, avec 8 à 11°C pour lundi. Le vent basculera alors au sud et le temps sec devrait se poursuivre encore quelques jours chez nous.