Dernier jour à l'Allée du Kaaï, un espace social, culturel et associatif à Molenbeek

Tennis de table, concert improvisé par un groupe de musique, à l'intérieur, tout le monde profite de la dernière permanence. Le projet regroupait 40 collectifs et associations sur le site et 45 mille visiteurs en moyenne par an. Mais aujourd'hui, les déchets vont dans la benne, les fauteuils, meubles ou classeurs, sont donnés à ceux qui le souhaitent. Les chariots font des allers retours sur les pavés du quai. L'Allée du Kaaï, c'est un projet qui a surtout permis de rassembler les Bruxellois. Andréa Urbina, chargé des occupations temporaires à Bruxelles Environnement " C'est un projet humain, qui a pour spécificité de réunir des gens, qui n'auraient jamais collaborer ensemble dans d'autres circonstances".

Pour L'asbl Toestand, spécialisée dans les occupations temporaires dont l'Allée du Kaaï, le projet a marqué la ville. " Maintenant, c'est un endroit qui est vraiment sur la carte mentale des bruxellois, où l'on peut venir chiller ou découvrir de nouvelles choses...On laisse cette partie de la ville complètement changée" indique Bie Vancraeynest.