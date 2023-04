Dernier hommage à Paul Furlan : plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Thuin pour lui dire au revoir

Sur la place, un écran diffusait des photos de Paul Furlan entouré de sa famille, ses amis et ses collègues. Plusieurs personnalités politiques ont été aperçues dans le cortège. Binchois de naissance, Thudinien par la suite, il avait connu une rapide ascension politique et s’était lié d’amitié avec bon nombre de ses collègues.

Cérémonie à l’Abbaye d’Aulne

Après les premiers hommages dans le centre-ville de Thuin, le cortège funèbre s’est déplacé à l’Abbaye D’Aulne. Une foule impressionnante s’est rendue sur place. L’Abbaye n’a d’ailleurs pas su accueillir tout le monde. Dehors, des baffles diffusaient les discours prononcés par les amis de l’ancien Bourgmestre, dont Paul Magnette.

Adieu l’ami, et merci. Merci pour tout.

Le Bourgmestre actuel de Charleroi n’a pas su retenir ses larmes. A plusieurs reprises, il a dû s’arrêter avant de poursuivre son discours : "Dans ce monde politique souvent si cruel, si obscur, tu as toujours tranché. Tu n’étais pas l’homme des cercles étroits du pouvoir, de l’entre-soi et des intrigues. Au contraire. Tu n’aimais rien tant qu’être parmi les gens, les écouter, les rassurer. Partager leurs joies et leurs peines. Tu aimais les gens, ils le sentaient et ils t’aimaient en retour […] Adieu l’ami, et merci. Merci pour tout." D’autres personnalités ainsi que des membres de sa famille ont également pris la parole. La cérémonie se termine à 13h00 par l’incinération du cercueil, au crématorium de Gilly.