"Dernier coup de ciseaux" : un million de spectateurs pour un Cluedo théâtral

Aux Etats-Unis, "Dernier coup de ciseaux" ("Shear Madness") est toujours à l’affiche à Boston et Washington. Un succès récompensé par le Livre Guinness des records au titre de la pièce jouée depuis le plus longtemps outre-Atlantique. Elle a déjà attiré plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde.

A Paris, la pièce, portée essentiellement par le bouche-à-oreille, ne désemplit pas, même l’été. "Nous sommes au Théâtre des Mathurins depuis le début. Nous jouons douze mois sur douze, depuis onze ans. L’an prochain, une tournée est prévue", ajoute Sébastien Azzopardi, par ailleurs directeur des Théâtres Michel et du Palais-Royal à Paris.

C’est dans la rue, devant la salle, que l’entracte de "Dernier coup de ciseaux" se déroule. Les spectateurs sont invités à faire part de leurs indices au comédien qui joue le commissaire de police, brassard réglementaire au bras. Comme en vrai.

La pièce repose sur la rétention d’information. On laisse le public se poser plein de questions, en laissant plein d’inconnues.

"Tous ne voient pas les mêmes choses ni les mêmes détails. C’est là que l’on voit que les témoignages sont souvent fragiles", observe Sébastien Azzopardi.