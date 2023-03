Dermot Kennedy viendra charmer Bruxelles le 26 mars !

“Sonder”, néologisme anglais : “la prise de conscience que chaque passant vit une vie aussi captivante et complexe que la sienne”. C’est le nom romantique que Dermot Kennedy a choisi pour son deuxième album sorti fin 2022. La tournée européenne du chanteur irlandais fera halte en Belgique. Retrouvez Dermot Kennedy à Forest National le dimanche 26 mars 2023 ! Les tickets sont disponibles via livenation.be.

Depuis la sortie de l’époustouflant EP 'Doves and Ravens' en 2017, la carrière de Dermot Kennedy connaît une ascension fulgurante. Ses textes intimes posés sur un mélange de folk, de soul et de pop rassemblent rapidement autour lui une importante communauté de fans. A tel point que son premier album 'Without Fear' atteint la première place des charts au Royaume-Uni et en Irlande dès sa sortie. Les singles “Outnumbered” (certifié multi-platine), “Power Over Me” et “Giants” deviennent des classiques incontournables. Le nombre de streams du jeune Irlandais atteint plus d’1,5 milliard d'écoutes dans le monde sur toutes les plateformes. Dermot Kennedy tourne dans le monde entier, foulant les scènes des salles les plus prestigieuses (Ancienne Belgique, Forest National) ou celles des plus grands festivals (Rock Werchter, Pukkelpop). Quatre ans après son dernier passage en Belgique, Dermot Kennedy revient le 26 mars 2023 avec de nouvelles compositions ainsi que ses tubes sur la scène de Forest National !