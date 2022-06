Dermatologue, un métier au coeur des enjeux de santé, qui peine pourtant à recruter

Depuis plusieurs années et de manière au moins aussi récurrente qu’alarmiste, l’Organisation Mondiale de la Santé voit rouge, et les statistiques aussi.

Car, avec des indices UV de plus en plus sévères sous nos latitudes, des périodes de sécheresses de plus en plus fréquentes et fortes, l’actuelle et effrayante progression du nombre de cancers de la peau – plus de 500% ces 20 dernières années -, la situation risque d’empirer d’année en année. On estime d’ailleurs aujourd’hui qu’1 personne sur 5 y sera confrontée avant ses 75 ans.

Face à ces chiffres effarants, on serait tenté d’espérer que science et médecine vont pouvoir tout régler. Sauf que pour y arriver, il va falloir sérieusement penser à recruter. Or tous les 10 ans, la profession perd 10% de ses effectifs, et les prévisions en la matière sont plus que pessimistes.

Mais rien n’est joué. Le mois de juin est là et pour les étudiants : le mois de tous les choix…

Du coup, pourquoi ne pas tenter le coup, en vous imaginant dermato-héros, à préserver des vies en sauvant notre peau !