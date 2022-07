Dérives sexistes et alcool pendant les baptêmes: la charte encadrant les activités festives estudiantines a été renforcée pour renforcer la sécurité

Les établissements d'enseignement supérieur et les cercles étudiants sont libres de la personnaliser et d'y apporter les éléments supplémentaires relatifs à leurs réalités culturelles et géographiques.

La ministre Glatigny a enfin précisé, par voie de communiqué, qu'une une conférence réunissant entre autres les autorités académiques, les cercles étudiants et les autorités locales et des experts psychosociaux sera organisée avant le début des activités folkloriques à la rentrée prochaine - le 6 septembre à Namur.

Objectif de l'événement: sensibiliser à nouveau les acteurs à la lutte contre la consommation excessive d'alcool dans le contexte des activités estudiantines, et partager les bonnes pratiques des cercles sur la manière d'organiser ce type d'activités en toute sécurité et dans le respect de l'intégrité physique et morale de tous.