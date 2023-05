Dérives de l’industrialisation du secteur de la musique, les difficultés de plus en plus grandes des artistes indépendants

La position inconfortable de ces artistes "du milieu" existe dans d’autres secteurs de l’industrie culturelle, comme le cinéma. Mais elle est particulièrement criante dans celui de la musique. "Si on ne fait pas partie de cette industrie, si on n’a pas un entourage, des partenaires, une organisation qui pousse finance et fait grandir l’artiste, c’est très compliqué. Et on se rend bien compte que dans un petit pays, un petit territoire comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est extrêmement compliqué de réunir les éléments pour pouvoir passer à autre chose et basculer dans la partie la plus rentable de l’entreprise pour grandir", poursuit Rudy Léonet.

Accéder à certaines salles ou à l’affiche de plus gros festivals devient ainsi compliqué pour ces artistes. "C’est très difficile, confirme Konoba. Il faut faire partie de ces très quelques grandes stars qui ont un succès international et peuvent faire des têtes d’affiche ou remplir des salles comme le Sportpaleis ou le Palais 12. Les petites salles, on peut les remplir, mais la Belgique reste un petit pays. On peut jouer dans une ville comme Bruxelles seulement une fois tous les deux ou trois ans. Ce n’est pas suffisant pour en vivre pleinement en Belgique".