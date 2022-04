Dérèglement climatique, guerre en Ukraine : les cultivateurs de fruits de plus en plus sous pression

Par ailleurs, comme les poires et les pommes ne sont plus vendues vers la Russie et la Biélorussie, elles sont plus nombreuses en Europe. Résultat : le prix baisse pour les marchés européens… et rapportent moins aux producteurs.

"Les prix baissent. Mais on a quand même de la chance cette année-ci, parce que nos concurrents en poires que sont l’Italie et l’Espagne ont eu une petite production. Donc on parvient à écouler les poires actuellement." Mais cela reste à un prix moindre par rapport à celui d’il y a cinq semaines.

Par ailleurs, le secteur a trouvé de nouveaux marchés comme la Roumanie et la Moldavie.

Un laboratoire contre le dérèglement climatique

A côté de la vague de froid et de la guerre en Ukraine, d’autres phénomènes climatiques préoccupent les cultivateurs. Différents scénarios sont donc étudiés par le Centre d’Essais Fruitiers, et les défis sont nombreux.

"On a des problèmes de sécheresses, qui se sont installées depuis 2-3 ans. On a dû éventuellement investir dans des systèmes d’irrigation. Et puis il y a également les excès de chaleur, avec des températures au-dessus de 35 °C, lors desquels les fruits peuvent brûler."

Sans oublier la grêle, le problème ennemi des vergers. Face à ce phénomène, "on peut éventuellement installer des filets anti-grêle, mais cela a aussi un coût. Et cela a fortement augmenté depuis un an."