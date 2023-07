Derbys bruxellois, choc wallon, Topper et Clasico : quand auront lieu les principales affiches de Pro League cette saison ?

Depuis le retour de l’Union Saint-Gilloise dans l’élite belge, les pensionnaires du Joseph Marien ont affronté Anderlecht à six reprises en championnat. Bilan ? Six victoires. Après une saison ratée, les Mauves voudront entamer cette saison 2023-2024 de la meilleure des manières, et quoi de mieux que de débuter par une victoire et face à leur bête noire ?

Match aller : Unioin-Anderlecht - 28/7/23

Match retour : Anderlecht-Union – 27/1/24