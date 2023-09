Derby improbable à Salzbourg : Austria - RB, le "vrai club de la ville" peut enfin affronter son "bourreau" 18 ans plus tard

La vengeance est un plat qui se mange froid, même dans la Ville de Mozart : 18 ans après le rachat de son matricule par Red Bull, l'Austria Salzbourg, réanimé dans la foulée par des supporters mécontents en... D7 autrichienne, fera face à son bourreau ce mardi soir dans le cadre du deuxième tour de la Coupe d'Autriche.

Et même s'il y a encore deux divisions d'écart entre l'Austria (D3) et le RB (D1), "Das Original aus der Mozartstadt" ("Le vrai club de la Ville de Mozart") compte bien jouer un mauvais tour à son hôte du jour à la MGG Arena de Grödig, où 4000 supporters de l'Austria, encouragés à venir en mauve et blanc - les couleurs historiques du club -, donneront de la voix comme jamais.

L'Austria Salzbourg, fondé en 1933, fête cette saison son 90e anniversaire et va donc affronter pour la première fois le RB (qui peut lui aussi fêter son 90e anniversaire, non ?).

L'Austria, qui pointe en tête de la Regionalliga West (23/27), n'aura en tout cas rien à perdre face au leader de la D1 (19/24), également actif en Champions League cette saison.

Une semaine après avoir fait chuter Benfica à Lisbonne (0-2), les multiples Champions d'Autriche en titre vont-ils mordre la poussière à Grödig ? Il y a au moins 4000 Salzbourgeois qui n'attendent que ça...