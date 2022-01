Dérapages lors des baptêmes de la MAF à Louvain-la-Neuve : un prévenu écope d’une peine de travail de 100 heures

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a rendu son jugement ce lundi dans l’affaire des dérapages commis lors des bleusailles de la MAF (Maison des Athlètes francophones) à Louvain-la-Neuve en 2017 et 2018.

Sur les neuf prévenus, un a finalement été condamné, il s’agit du président "de fait" du comité des baptêmes. Il écope d’une peine de travail de cent heures pour coups et blessures volontaires et traitement dégradant (mais sans circonstance aggravante). Les préventions d’association de malfaiteurs, de traitements inhumains et de viol n’ont pas été retenues. Un autre prévenu, qui ne s'était pas présenté aux audiences au cours desquelles le dossier a été examiné, a été condamné a dix mois de prison avec sursis.

Une prévenue est acquittée pour l'ensemble des préventions. Les autres prévenus bénéficient de la suspension du prononcé.