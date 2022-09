Dérapages budgétaires, non respect des délais : comment Santiago Calatrava est passé d'architecte adulé à bâtisseur réprouvé

Mais nombre de ces projets ont accouché dans la douleur, des projets associés à des mots comme démesure, dérapage budgétaire, procès voire mégalomanie… Certains n’ont tout simplement pas vu le jour telle la tour Spire à Chicago. L’homme auparavant adulé est désormais inondé de critiques. Santiago Calatrava n’est plus prophète en son pays, surtout depuis le transfert de son patrimoine en Suisse fin 2012 lorsqu’il opte pour l’exil fiscal. Exit les bureaux en Espagne et en France.

Le projet de la gare de Mons est un bel exemple de dérapage budgétaire et de prolongations incessantes des délais : entre l’avant-projet et la version finale, le montant est passé de 37 millions à 324 millions, soit un budget presque multiplié par dix.

Son étoile pâlit un peu plus encore en 2021 lorsqu’il est épinglé dans les Pandora Papers par le Consortium international des journalistes d’investigation. Le quotidien espagnol El Pais participe au consortium et sort une série d’articles dévoilant les diverses sociétés que l’architecte multi-primé possède aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïman et au Delaware. Des sociétés opaques, montées dans le respect de la législation des paradis fiscaux mais posant des questions éthiques. Selon El Pais, "les paradis fiscaux coûtent chaque année aux gouvernements du monde entre 400.000 et 800.000 millions d’euros d’impôts".

Focus sur quelques réalisations et projets de Santiago Calatrava au parcours sinueux.