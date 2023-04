Déraillement du métro : la circulation a repris

La circulation du métro bruxellois sur les lignes 1 et 5 a été interrompue vendredi matin entre les stations Arts-Loi et Étangs Noirs en direction de la Gare de l'Ouest et Erasme; et entre les stations Beekkant et Arts-Loi en direction de Stockel et Herrmann Debroux à la suite d'un déraillement, indique la Stib. Vers 12h45, la circulation a repris. Les voyageurs peuvent à nouveau emprunter les lignes 1 et 5 dans leur intégralité.

Le déraillement s'est produit entre les stations De Brouckère et Bruxelles-Central vers 05h30, a précisé la société de transport.

"Un léger déraillement s'est produit lors du départ de la première rame de métro ce matin. Il y avait encore peu de passagers à bord et ils ont été évacués. Personne n'a été blessé", selon la porte-parole de la Stib, An Van hamme. "Un petit incendie s'est également déclaré à l'arrière de la rame, mais il a pu être éteint par le conducteur."

L'incident ayant partiellement interrompu la circulation du métro sur les lignes 1 et 5, des navettes M-bus ont été mises en place pour les usagers. La Stib a en outre conseillé aux navetteurs de prendre plutôt le bus ou le tram si possible.

La cause du déraillement doit encore être déterminée. Selon la Stib, les perturbations devraient se poursuivre tout au long de la matinée. "Un camion tente en ce moment de remorquer la rame de métro. Lorsque cette opération sera terminée, plusieurs contrôles devront encore être effectués pour assurer la sécurité sur les rails. Cela devrait encore durer une bonne partie de l'avant-midi", a déclaré Mme Van hamme.

Pour suivre les perturbations sur le réseau, vous pouvez consulter le site web de la STIB ainsi que son application mobile.