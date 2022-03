"Déraciné·e·s", la poésie en lutte

"On a aussi la volonté de visibiliser sur les scènes institutionnelles les minorités à qui on ne donne pas la parole", ajoute Camille Weale. La première partie de Déraciné·e·s offre à entendre les mots de celles et ceux qui se battent pour les droits des personnes sans papiers ; sont invité·es sur scène Modou et Doulo Kandé du collectif La Voix des Sans-Papiers, la slameuse Leïla Duquaine et l'autrice et performeuse Milady Renoir. À quatre voix, elles et ils déclinent le déracinement à partir de cartes blanches poétiques et politiques. "Pour moi la question des sans-papiers est l'une des plus importantes crises de notre époque", ajoute l’artiste.