« Der Rosenkavalier », l’énigme du temps – le monde trouble de Damiano Michieletto à la Monnaie

La Monnaie poursuit sa saison avec une nouvelle production du " Chevalier à la rose " de Richard Strauss. A la mise en scène, Damiano Michieletto tire les ficelles d’une fable onirique, un monde éphémère, à mi-chemin entre rêve et réalité. Représentation à partir de ce vendredi 28 octobre et jusqu’au 18 novembre à la Monnaie. Diffusion sur Musiq3 le 17 décembre.

Créé pour la première fois à Dresde en 1911, " Der Rosenkavalier " est l’une des œuvres lyriques les plus connues de Richard Strauss. Son livret, tiré du roman " Les amours du chevalier de Faublas " de Jean-Baptiste Louvet de Couvray aborde les thèmes de la nostalgie et de la fuite du temps. Dans le Vienne du 18e siècle, le jeune Octavian semble très heureux d’être devenu l’amant secret de la Maréchale. Cette nouvelle relation permet à la princesse de Werdenberg - La Maréchale – de renouer avec le sentiment enivrant des premières amours. Pourtant, elle sait au fond d’elle, que cette relation est éphémère et que le jeune homme qui occupe la chambre, finira par se détourner d’elle.

A la fin du premier acte, Octavian devient " chevalier à la rose ". Il a pour mission de représenter l’horrible Baron Ochs dans une demande de fiançailles. Tout se complique lorsqu’au début de l’acte 2, Sophie, la jeune promise, tombe amoureuse du messager. Le mariage est annulé, le Baron Ochs est blessé par la dague d’Octavian et le jeune couple est répudié. A la fin du troisième et dernier acte, après une série de tours de passe-passe et de quiproquos en cascade, le baron Ochs finit par être ridiculisé. Quant au jeune couple, il reçoit la bénédiction de la Maréchale qui voit amère, son jeune amant lui glisser entre les doigts.