Depuis son accès au trône, quelle trace Charles III a-t-il déjà réussi à imprimer sur la monarchie britannique ?

Charles III, 74 ans, sera officiellement couronné ce samedi 6 mai. Mais dans les faits, il a accédé au trône il y a huit mois déjà, après le décès de sa mère, Elizabeth II. "Je suis profondément conscient de cet immense héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté qui me reviennent désormais", déclarait Charles III lors de son premier discours en tant que roi. En huit mois, il a déjà commencé à imprimer sa marque sur la monarchie britannique.