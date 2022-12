Depuis sa création, le pass musées a entraîné quatre fois plus de visites

Le pass musées, un abonnement qui permet de visiter plus de 220 musées et expositions en Belgique, a dopé les visites culturelles depuis sa création en 2018. Selon une enquête menée par le bureau d’études SEO et publiée mardi, les personnes titulaires d’un pass se rendent jusqu’à quatre fois plus souvent dans les musées qu’auparavant.

Quelque 350.000 abonnements ont été vendus en quatre ans, pour environ un million et demi de visites. D’après l’étude menée auprès de 3000 visiteurs, les personnes qui possèdent un pass se rendent 4,1 fois plus souvent au musée. Chaque année, les musées bénéficient ainsi d’une manne de quelque 1,8 million d’euros de recettes supplémentaires, précise l’étude.

"La mission du pass musées est d’inciter un plus grand nombre de gens à aller plus souvent dans les musées. Quatre ans après son lancement, nous pouvons dire avec certitude que nous nous montrons à la hauteur de cette ambition", se réjouit Erika T’Jaeckx de la société coopérative museumPASSmusées.