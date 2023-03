Le concept du libre-service, d’où est-il venu ? Des Etats-Unis, le moteur du capitalisme ! C’est un certain Clarence Saunders qui a lancé à Memphis, Piggly Wiggly, le premier supermarché moderne. Piggy Wiggly, c’est-à-dire ? Le cochon qui se trémousse ! Poétique, non ? Au début, le propriétaire a eu la crainte des vols. Avec le libre-service, il est facile de subtiliser des articles. Et pas encore de caméras à l’époque ! Clarence Saunders, cependant, se rend vite compte que les pertes sont compensées par les achats compulsifs. Ce qui s’explique : auparavant, les clients avaient une liste précise quand ils passaient chez l’épicier. Mais comme dorénavant, on peut prendre soi-même ce que l’on veut, on achète beaucoup plus, d’autant que les prix sont devenus plus démocratiques que dans les épiceries !