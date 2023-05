Depuis quand avez-vous vérifié l’état de vos gencives ? Journée de dépistage au CHU de Liège

Depuis quand avez-vous vérifié l’état de vos gencives ? C’était vendredi la journée internationale de la santé gingivale, une initiative de La Société Belge de Parodontologie et la Fédération Européenne de parodontologie (EFP).

Un Belge sur deux souffre de parodontite

"On estime qu’un Belge sur deux souffre de parodontite au moins dans sa forme la plus légère. Si on parle de la gingivite qui est vraiment le stade précoce des problèmes de gencives, ça peut monter jusqu’à 80% de la population." explique Samuel Hazout, parodontologue au CHU de Liège.

La parodontite ou la gingivite sont des maladies chroniques inflammatoires qui peuvent conduire jusqu’à la perte des dents. Et elles sont souvent dépistées trop tard selon les spécialistes. "C’est complètement différent des caries dentaires. Souvent les patients sont conscients de leurs problèmes de caries parce que c’est quelque chose qui fait mal. La parodontite, c’est souvent indolore. Il y a quelques signes cliniques notamment le saignement et on se retrouve avec des patients qui ont des dents intactes sans carie mais on a perdu tellement de tissu de soutien qu’on ne peut pas garder les dents."

Sans bactérie sous la gencive, pas de parodontite !

Parmi les facteurs aggravants figurent la cigarette ou des maladies comme le diabète, la maladie d’Alzheimer. Mais peu importent les facteurs de risques, sans bactéries sous la gencive, pas de parodontite ! D’où l’importance d’adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. "Le risque principal de négliger ses gencives, c’est le risque lié au déchaussement dentaire. Ça peut aller simplement du simple saignement en bouche à pour les cas les plus extrêmes, des mobilités dentaires importantes et parfois la perte de nombreuses dents."

Brosse à dents électrique et brossette ou fil dentaire

Alors quelques conseils : "brosser au moins une fois par jour les dents si possible avec une brosse à dents électrique et ne pas oublier entre les dents à l’aide de brossette dentaire ou de fil dentaire."