Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les internautes se ruent sur un autre réseau social : Mastodon

Depuis que Twitter est désormais aux mains du milliardaire Elon Musk, nombreux sont les internautes à s’inquiéter de l’avenir de sa politique de modération. À l’époque où Donald Trump a été banni du réseau, les alternatives – qui ne procédaient pas à la vérification des faits, au signalement ou à l’interdiction - sont devenues plus visibles, comme Parler ou Truth Social, mais cela ne s’est pas traduit en une viabilité économique pour ces plateformes.

De son côté, Elon Musk ouvre aujourd’hui la porte au retour de Trump sur Twitter, une inquiétude qui pousse certains utilisateurs de Twitter à migrer vers un autre réseau social, dont un en particulier : Mastodon. Un site décentralisé, open source, qui se présente lui-même comme une alternative démocratique, sans les dérives liées à la recherche de profit. "Votre flux d’accueil doit être rempli de ce qui compte le plus pour vous": promet le site, "et pas de ce qu’une entreprise privée pense que vous devriez voir". Le site est en effet dénué de pub et promet un contrôle des données personnelles par l’utilisateur.