Depuis le 20 octobre, il est interdit de déposer plus de 200 euros par semaine sur les sites de paris en ligne

Notre rédaction a rencontré un ancien joueur. Il se décrit lui-même comme "un joueur compulsif qui a combattu son addiction au jeu". "J’ai dépensé des dizaines de milliers d’euros que ce soit au casino, dans les paris sportifs ou au poker", explique-t-il.

Des gains, ce joueur en a eu, mais aussi des pertes, bien plus importantes. "Le plus gros gain, ça a été 3 ou 4000 euros, mais on veut toujours plus", explique notre témoin. Et selon lui, "c’est le fait de perdre" qui amène à rejouer. "Mais les gains ne compensent jamais toutes les pertes", reconnaît-il.

Mentir aux proches pour leur emprunter de l’argent, ce joueur est aussi par là pendant ses années de jeux. La rencontre avec sa compagne l’a amené à clarifier sa situation, à avouer ses mensonges aux proches, entamer une thérapie et rembourser ses dettes. Notre ancien joueur se compare à un alcoolique sevré. "L’addiction fera toujours partie de moi, c’est une évidence", estime-t-il. "Je sais que je dois mettre en place des mécanismes pour ne pas retomber dedans", poursuit-il. Il appelle ça "des piqûres de rappel". "Que ce soit une visite chez un psychologue, en parler avec un proche ou aller aux réunions de joueurs anonymes", explique-t-il.