Le printemps arrive à grands pas. Dans les parcs et jardins, les promeneurs sont de plus en plus nombreux. Les journées sont plus longues. Chaque jour, nous gagnons quelques minutes de luminosité. Et cela fait du bien au moral. Dans les jardineries, c’est l’effervescence. Il faut que tous les rayons soient prêts avant l’affluence du week-end.