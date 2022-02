Depuis la réduction du séjour en maternité, le taux de réadmission à l’hôpital a augmenté

Par conséquent, l’équipe du CHU Saint-Pierre a pris beaucoup plus de précautions pour entourer ce public. Comme partout, un suivi à domicile est proposé par les sages-femmes après le retour à la maison. Au CHU Saint-Pierre, elles sont toutes conventionnées et ces prestations sont donc totalement remboursées par la mutuelle.

"Mais même avant l’accouchement, on propose aux futures mamans de rencontrer nos sages-femmes afin qu’un contact soit établi et qu’il soit plus simple par la suite de les accueillir à la maison, précise Bénédicte Goubau. Nous avons aussi l’asbl Aquarelle qui prend en charge les femmes qui vivent dans des conditions de grande précarité. Elles sont alors suivies par la même personne tout au long de leur grossesse et après l’accouchement, même si elles ne sont pas en ordre de mutuelle, on trouve des solutions".

Mieux entourer les nouveau-nés

Pour les nouveau-nés, les parents qui n’ont pas de pédiatres sont invités à rencontrer un des professionnels de l’hôpital très tôt : entre les 7 et les 15 jours de l’enfant afin de bien assurer le suivi et éviter au maximum les réadmissions à l’hôpital.

"Grâce à tout ce travail, nous n’avons pas constaté chez nous de forte augmentation des réadmissions après le séjour en maternité", assure la sage-femme.