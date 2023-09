Depuis la Mongolie, le pape appelle les catholiques chinois à être de "bons citoyens"

Le pape François a appelé dimanche les catholiques chinois à être de "bons citoyens", au dernier jour de sa visite en Mongolie durant laquelle il a tenté d'améliorer les relations entre le Vatican et Pékin.

Envoyant "un salut chaleureux au noble peuple chinois", il a ajouté: "Aux catholiques chinois, je vous demande d'être de bons chrétiens et de bons citoyens".

Avec cette visite papale inédite dans cette nation enclavée entre Chine et Russie, le souverain pontife, âgé de 86 ans, visait deux objectifs : toucher une région reculée où le catholicisme est récent et encore peu répandu, et profiter de sa présence aux portes de la Chine pour nouer des liens avec Pékin.

Dimanche, il a apporté son soutien à la modeste communauté catholique de Mongolie - 1.400 membres dont 25 prêtres, pour quelque trois millions d'habitants - en célébrant pour eux la messe à Oulan-Bator, la capitale. À l'issue de celle-ci, il a lancé un "bayarlalaa!" - "merci" en langue mongole - à ses "frères et sœurs de Mongolie".

Plus tôt dans la journée, le pape avait rencontré dix leaders de différentes croyances. "Le fait d'être ensemble dans le même lieu est déjà un message: les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société", a estimé le pape jésuite.

Citant Bouddha et Gandhi, il a appelé "les responsables des nations" à choisir "la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres".

Des représentants du bouddhisme et du chamanisme - les deux croyances majoritaires en Mongolie - ainsi que de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de l'église orthodoxe russe étaient notamment présents, chacun s'adressant au pape dans un court discours.

Le pape doit quitter la Mongolie lundi à la mi-journée.