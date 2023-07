Depuis deux ans, la Province de Luxembourg n'a pas ménagé ses efforts dans la lutte et la prévention contre les inondations

Il y a deux ans, le nord de la Province de Luxembourg était aussi durement touché par les inondations. Dans la vallée de l'Ourthe, mais, aussi, bien en amont, ses affluents ou ceux de la Lesse ont joué un rôle non négligeable. Et pour ces cours d'eau, la Province de Luxembourg est un partenaire essentiel dans la lutte contre les inondations. Depuis deux ans, le Service Technique Provincial n'a pas ménagé ses efforts, que ce soit pour remettre à gabarit différents cours d’eau, préparer les berges ou réaliser des aménagements pour prévenir de futures inondations. Pierre Clément, du Service Technique, Provincial souligne aujourd’hui la parfaite collaboration entre tous les acteurs, ce qui était moins évident avant les inondations : "Aujourd’hui, les inondations et d’autres événements catastrophiques ont montré que la mise en réseau des différentes compétences, c’était la bonne solution pour avoir un meilleur résultat pour lutter contre ces phénomènes catastrophiques."