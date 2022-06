Depuis cette semaine, les premiers dossiers judiciaires peuvent être consultés en ligne

Dans une deuxième phase, la numérisation des dossiers judiciaires et leur mise à disposition sur Just-on-web seront étendues à tous les types d'affaires pénales et dossiers d'instruction. Dans une troisième phase, les dossiers seront numériques dès le départ et ne devront plus être scannés.

Just-on-web comprend déjà les jugements du tribunal de police, la perception des amendes routières, le dépôt numérique des documents, la base de données numérique des experts et des traducteurs-interprètes et la facturation numérique à la justice.