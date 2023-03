Depuis 65 ans, Marie accueille les clients dans son café du village de Banneux

C'est un café de village comme on n'en voit plus beaucoup: le café Le Casino, situé sur la bien nommée Place du Village, à Banneux. Un café que les clients fidèles aiment pour son billard, mais plus encore pour sa patronne. Derrière le comptoir depuis 65 ans, l'octogénaire Marie Bihain vous y accueille.

Tu ne saurais pas vivre sans ton café

Elle n'a jamais pris de vacances et on la dit toujours de bonne humeur. Marie Bihain a fait toute sa carrière dans le café Le Casino à Banneux, où elle a toujours vécu. "Je suis arrivée ici le 1er mars 1958, j'avais 23 ans. Mes parents habitaient Banneux, je suis née ici, deux ou trois maisons plus loin, et le café était à remettre, on connaissait bien le propriétaire, on s'est donc décidé à reprendre le café. Mon mari est mort qu'il avait 58 ans, et j'ai continué toute seule pendant 30 ans. J'aimais bien le café, mon mari pas, mais moi j'aimais cette vie-là. Mon mari disait toujours, "tu ne saurais pas vivre sans ton café".

Le contact avec les gens, c'est ça que j'aime bien

Le café de Marie Bihain, même s'il est désormais moins fréquenté, est ouvert tous les jours dès 10h, sauf le lundi: "Avant, j'avais des gens du matin au soir. Les gens du village venaient le matin pour l'apéro, après, j'avais des clients pour le billard. J'ai toujours eu le contact avec les gens, c'est ça que j'aime bien. C'est fini maintenant les cafés de village, après moi, il n'y aura plus personne."

Ce samedi 25 mars, pour les 65 ans de carrière de Marie Bihain et à l'occasion de son 88e anniversaire, une petite fête est organisée. "J'ai invité les habitués et quelques voisins, on boira un petit verre et on mangera un petit pistolet."

Marie Bihain compte bien rester encore fidèle à son poste jusqu'à l'été prochain.