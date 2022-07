Depuis 50 ans la Banque Nationale de Belgique collectionne l’art contemporain belge. Et ça commence à se savoir !

Pour rendre compte de la manière dont les artistes perçoivent les évolutions de la société, les curateurs ont choisi un mot-clé qui a toute sa place dans le monde de l’art et celui de la finance : valeur. Valeur de l’art, valeur de l’œuvre sur le marché, valeurs morales ou éthiques défendues ou pourfendues par les artistes. Le pouvoir de l’argent et le billet de banque reviennent d’ailleurs régulièrement dans le parcours de (un) common values, axées selon trois angles : Matters of Exchange sur le potentiel qu’offre la matière : de l’or à la poussière. I Contain Multitudes sur la question — très contemporaine — des identités multiples et un troisième chapitre plus politique : Paix/Prix sur des moments sombres de l’histoire et les rapports de pouvoir dans la société.

Matières d’échange

Les matières ont une valeur symbolique et une valeur d’échange. L’or, matière commune à l’histoire de l’art et de la finance, nous saute aux yeux dès l’entrée de l’exposition à travers l’œuvre de Jonathan Monk, This Painting Should Be Installed by an Accountant (cette peinture doit être installée par un comptable) qui nous place au cœur du sujet : qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre ? sa matérialité ? sa technique ? son concept ?

Nature morte, pierre, , poussière, coupures de journal financier, billet de banque illustrent ces relations entre sens, poésie et matière avec entre autres l’eau et le mercure, matières antagonistes qui se confondent au creux de la main, dans la photo Mercury du duo Gusmão y Paiva