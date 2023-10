Depuis 30 ans, les Docteurs Zinzins déambulent en musique et avec humour dans les couloirs de l’Hôpital des Enfants à Bruxelles

Parallèlement aux visites bihebdomadaires – les jeudis et vendredis – à l’hôpital, les Docteurs Zinzins se rendent également au domicile de certains patients en soins palliatifs. "On a développé ce projet justement pour qu’il n’y ait pas une coupure, qu’on puisse poursuivre le lien qui s’est tissé. Et on est attendus parce que ça permet de rester dans cet espoir, dans cette fête du moment présent. Demain, on ne sait pas, mais maintenant, on sait qu’on est là", note Renelde.

Les clowns sont porteurs de cette joie qui est dans le présent et qui fait que tout est possible.

Pour la clown professionnelle, tout l’intérêt de la démarche est de permettre aux enfants de retrouver l’insouciance de leur âge. "Le fait de tomber malade, c’est un peu une espèce de chappe qui tombe. Il y a la peur des parents, à laquelle les enfants peuvent être très sensibles. […] On a l’impression que le sol se dérobe sous nos pieds, mais ça permet de se connecter à l’espoir. Les clowns sont porteurs de ça, de cette joie qui est dans le présent et qui fait que tout est possible."

Ouvrir le champ des possibles pour faire que ces jeunes patients continuent à être avant tout des enfants. "C’est magnifique de voir que ces enfants reprennent un peu d’énergie et de souffle. Ça donne un magnifique sens à notre folie professionnelle et à ma vie personnelle aussi", sourit Bartock. Se connecter à l’espoir et au pouvoir du moment présent, voilà la mission de ces docteurs pas si zinzins.