Depuis 2019, Erling Haaland marque plus qu'il ne joue de matches... mais où s'arrêtera-t-il ?

Formé à Bryne, dans sa Norvège natale, il y possède la pire ligne statistique de son curriculum vitae : zéro but et zéro assist en seize rencontres. C'est après, lors de son passage à Molde, qu'il va se réveiller : 20 buts et six passes décisives en 50 matches.

La suite pique les yeux : à Salzbourg, Haaland participe à 27 matches, inscrivant 29 réalisations et servant 7 assists. Le Borussia Dortmund lui fait les yeux doux et ne le regrette pas : 89 apparitions pour 86 buts et 23 passes décisives.

Avec cet attaquant, Manchester City ne pouvait pas se tromper, d'autant qu'il est guidé par Pep Guardiola, un des meilleurs entraineurs du monde, et alimenté par le génial distributeur Kevin De Bruyne, le meilleur dans cet exercice depuis son arrivée chez les Cityzens.

Depuis Salzbourg, rejoint en janvier 2019, c'est bien simple : l'attaquant norvégien marque plus qu'il ne joue de matches, soit 166 buts (et 38 assists) en 161 rencontres. Sans compter ses apparitions sous la vareuse nationale, avec 21 buts et 3 passes décisives en 23 matches.