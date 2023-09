Depuis 20 ans, Crea-Job accompagne pas à pas la création d'entreprises

Devenir indépendant, beaucoup en rêvent mais avoir un bon projet ne suffit pas, encore faut-il pouvoir le mener à bon port en limitant les risques financiers. Depuis 20 ans, Crea-Job accompagne les demandeurs d'emploi qui souhaitent lancer leur propre entreprise. Ils sont guidés pas à pas, de l'idée à la réalisation de leur projet. Eve Jumel dirige l'ASBL :

" On les accompagne depuis la phase de diagnostic de leur projet, on réalise aussi un plan d'affaires avec eux et s'ils souhaitent tester leur projet en couveuse, ils sont accompagnés pendant cette période jusqu'à obtenir le statut d'indépendant; s'ils le souhaitent, ils peuvent encore être accompagnés au-delà, pour le futur."

En plus du parcours d'accompagnement général, la structure a également initié des trajets de formation à la carte en fonction des besoins spécifiques des porteurs de projets. Ainsi, si une personne a besoin de développer ses compétences financières, elle sera inscrite dans un trajet de formation financière; telle autre pourra bénéficier d'un trajet de marketing si elle éprouve le besoin de booster sa communication etc...