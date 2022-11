Depuis 1982, le Bayern et l’Inter sont systématiquement en finale... de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 se déroule du 20 novembre au 18 décembre. Une statistique étonnante permet peut-être déjà de deviner quelles équipes auront la chance de participer à la finale…

En effet, depuis le Mondial 1982, on retrouve systématiquement au moins un joueur de l’Inter Milan et un du Bayern Munich en finale. Durant la finale en 2018 entre la France et la Croatie, le Français Corentin Tolisso (Bayern) et les Croates Ivan Perisic et Marcelo Brozovic (Inter) avaient confirmé cette information.

Pour cette édition 2022 de la Coupe du monde, le Bayern envoie la bagatelle de 17 joueurs au Qatar. Outre les Allemands (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller et Jamal Musiala), le club bavarois fournit aussi quatre éléments français : Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez. On retrouve aussi Sadio Mané (Sénégal, mais finalement forfait), Matthijs de Ligt (Pays-Bas), Alphonso Davies (Canada), Josip Stanasic (Croatie), Noussair Mazraoui (Maroc) et Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun).