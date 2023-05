Dépression, alcoolisme et 678e place mondiale : Lucas Pouille, le fond avant de revenir au sommet à Roland-Garros ?

Le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. Il attendait ça depuis un an. Vainqueur de Jurij Rodionov au dernier tour des qualifications, Lucas Pouille va retrouver les joies de Roland-Garros. De la joie, le tennisman français en a d’ailleurs peu connu ces derniers temps. Passé par une dépression teintée d’alcoolisme, l’ami de David Goffin semble néanmoins avoir retrouvé sa tête mais surtout son tennis.

Un scénario difficilement envisageable en juin 2022. Alors qu’il vient d’essuyer sa cinquième défaite consécutive au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem, Lucas Pouille tente de se relancer sur des tournois Challenger en Angleterre. Sans succès. Éliminé d’entrée sur les gazons de Nottingham et Ilkley, le Français se referme sur lui-même. "J’ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression. Cela m’a amené à dormir une heure par nuit et à boire seul, confiera, bien plus tard, Pouille au journal l’Équipe. Je m’enfonçais dans un truc glauque, j’arrivais crevé à l’entraînement et plus irritable. J’ai donc pris la décision de dire stop. J’aurais fini chez les fous sinon."