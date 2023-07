Dépressif et accro, Dele Alli se livre dans une interview extrêmement poignante : "A l’intérieur, j’étais définitivement en train de perdre la bataille"

Jeune pépite de Tottenham porté aux nues par toute une nation lors de son éclosion au plus haut niveau il y a presque 10 ans, Dele Alli a depuis sombré petit à petit, enchaînant les saisons décevantes, les transferts ratés pour se relancer sans réellement de succès. Actuellement sous contrat à Everton, l’Anglais revient d’un prêt peu concluant au Besiktas, où il a enchaîné les blessures.

Gary Neville, l’ex-star de Manchester United est allé à la rencontre de l’ancien international anglais pour l’émission The Overlap. Dele Alli s’y est confié à cœur ouvert, dans une interview de 45 minutes extrêmement poignante où il a abordé sa situation et les différents écueils qu’il a connus durant sa jeunesse.

Victime d’attouchements dès ses 6 ans, fumeur à 7, adopté à 12 "par une famille extraordinaire", Dele Alli y explique notamment qu’il a été contraint de vendre de la drogue étant enfant. "Un adulte m’a dit que la police n’arrêterait jamais un enfant sur un vélo, alors je me promenais avec mon ballon de football et, en dessous, j’avais de la drogue."

Il ajoute que lui-même a succombé aux addictions, en étant joueur de foot. Il sort d’ailleurs d’une cure de désintoxication qui a duré six semaines. "C’est peut-être la première fois depuis longtemps que je peux dire que je vais bien. Je pense que c’est le bon moment pour dire aux gens ce qu’il s’est passé, j’ai un peu peur d’en parler mais je pense que c’est bien de le faire". Avant de revenir sur ses démons. "Avec notre emploi du temps, quand vous devez vous réveiller tôt pour vous entraîner et que vous ne pouvez pas dormir à cause de toute l’adrénaline, c’est parfois bien de prendre des somnifères. Mais j’en ai trop abusé."

Au point de vue sportif, il parle de manière franche de son expérience avec José Mourinho. L’entraîneur portugais l’avait écarté du 11 de base. Une décision qui a énormément touché le joueur au point qu’il a réellement songé à arrêter sa carrière à 24 ans. "Le moment le plus triste pour moi a probablement été lorsque Mourinho était manager et qu’il avait arrêté de me faire jouer. Cela peut paraître dramatique, mais je me regardais littéralement dans le miroir et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans, en faisant ce que j’aimais."