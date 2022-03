Dépollution des sols & Maladies inflammatoires chroniques : le rôle du Cannabis

Après une première carrière en hôpital, elle entame sa vie de chercheuse en Belgique par un stage à l’UCLouvain qui conforte son intérêt pour la recherche. Elle postule ensuite pour un poste d’assistante et réalise une thèse à l’UCLouvain sur les endocannabinoïdes sous la direction du professeur Giulio Muccioli. Son parcours se poursuit comme Chargée de recherches FNRS et aujourd’hui, Chercheuse qualifiée FNRS au Laboratoire de Bioanalyse et Pharmacologie des Lipides Bioactifs (Louvain Drug Research Institute/ UCLouvain). Mireille a aussi effectué un post-doctorat de deux ans à l’Umea University (Suède).

Les travaux de Mireille Al Houayek portent sur l’impact des systèmes endocannabinoïdes dans la lutte contre l’inflammation. En voici, par la chercheuse, une présentation succincte :

" L’inflammation chronique est au cœur de nombreuses pathologies (maladie de Crohn, Sclérose en plaques, asthme et BPCO entre autres, et même l’obésité). Dans ce contexte, de nombreux médiateurs lipidiques (des lipides endogènes agissant par interaction avec des cibles protéiques, notamment des récepteurs) jouent un rôle important dans la modulation de l’inflammation. Les recherches que nous menons au sein du Bioanalysis and Pharmacology of Bioactive Lipids Research Group (Louvain Drug Research Institute, UCLouvain) mettent en avant le système endocannabinoïde comme acteur clé dans de nombreux contextes inflammatoires. Plus spécifiquement, les travaux que nous menons ont permis de proposer l’inhibition de plusieurs enzymes de ce système comme approche thérapeutique potentielle dans le cadre de l’inflammation. En plus de cette approche enzymatique, nos travaux ont mis en lumière les propriétés anti-inflammatoires de nouveaux médiateurs lipidiques dérivés des endocannabinoïdes tels que les dérivés glycerol ester des prostaglandines.

L’objectif actuel de mes recherches est de mettre en évidence un rôle du système endocannabinoïde dans la résolution de l’inflammation et de la douleur inflammatoire. En effet, en plus des propriétés anti-inflammatoires (permettent de diminuer l’amplitude ou l’intensité de l’inflammation), je propose que les endocannabinoïdes ont des propriétés pro-résolutives (permettent de favoriser la résolution/la fin de l’inflammation).

Les traitements classiques de l’inflammation se basent sur cet effet anti-inflammatoire : diminuer l’amplitude de l’inflammation en attendant qu’elle se termine. Ces traitements ont permis d’améliorer la qualité de vie des patients et sont très utiles en cas d’inflammation aigue. Ils trouvent par contre leurs limitations dans le cadre de l’inflammation chronique. Nous devons donc identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies inflammatoires chroniques. Par ailleurs il a été montré qu’un défaut de résolution de l’inflammation fait partie de la pathologie de plusieurs maladies inflammatoires chroniques (exemples cités plus haut). Des stratégies basées sur la promotion de la résolution de l’inflammation seraient donc complémentaires aux stratégies anti-inflammatoires existantes. "