Depoitre après l’élimination de Gand : "On était dix fois plus forts, c’est très frustrant !"

Comme après le match aller, c’est la frustration qui dominait les discours gantois après la défaite et l’élimination face au PAOK en Conference League. "C’est un peu l’histoire de notre saison au niveau efficacité", déplore l’entraîneur Hein Vanhaezebrouck. "On a pris trois buts contre cette équipe et trois fois sur phase arrêtée. Et même pas des situations où ils jouent particulièrement bien le coup. Sur leur deuxième but, on est en train de dormir. Sur le premier, on n’est pas assez vifs dans les duels. Contre cette équipe, on aurait dû garder deux fois le zéro. On ne peut pas prendre des buts comme ceux qu’on a pris…"

Le buteur gantois, Laurent Depoitre, n’y va pas de main morte : "On était dix fois plus forts qu’eux, on a eu beaucoup d’occasions alors qu’eux n’ont rien créé, et on prend deux buts évitables sur deux phases arrêtées. C’est une grosse frustration de devoir s’arrêter maintenant."

Les Buffalos semblaient pourtant avoir pris le match par le bon bout en première mi-temps, se ménageant effectivement des occasions, avant d’encaisser le 0-1 sur corner à la 20e minute. "On aurait dû marquer les premiers", estime Laurent Depoitre. "Mais le fait de prendre ce but d’abord, ça nous a mis un coup sur la tête. On s’est relevés, mais on n’a pas été aidés non plus par l’arbitrage…"