Dépister l’apnée du sommeil grâce à l’intelligence artificielle ?

Nous sommes nombreux à ronfler lorsque nous dormons. Si la plupart du temps ces ronflements sont inoffensifs et dérangent surtout notre compagnon ou compagne de nuit, ils peuvent aussi être le signe d’une apnée du sommeil. Ces arrêts respiratoires de 10 à 30 secondes entraînent des micro-réveils qui peuvent avoir des conséquences importantes sur notre santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire.

Il est donc important d’analyser le nombre d’arrêts respiratoires qui ont lieu au cours d’une nuit et la façon dont ils peuvent nuire à notre sommeil. En règle générale, les patients doivent suivre un dispositif lourd pour ce genre d’examen : ils passent souvent toute la nuit dans un laboratoire du sommeil, bardés de capteurs.

L'intelligence artificielle à la rescousse

Afin d’obtenir des résultats préliminaire sans passer par la case hôpital, une société belge a mis au point un petit appareil de dépistage basé sur l’intelligence artificielle. Comment fonctionne-t-il ? Rien de plus simple : une petite languette de 2 cm de long est tout simplement apposée sur votre menton au moment où vous allez vous couchez, dans votre propre lit.

Le dispositif électronique qui se trouve à l’intérieur va alors enregistrer tous les mouvements de votre menton et les transmettre à une application d’intelligence artificielle installée sur un smartphone.

Pourquoi le menton ? Parce que l’apnée du sommeil a une action directe sur la mandibule, cet os qui se trouve en bas du visage. En cas d’apnée, les muscles se contractent et la font bouger : ces mouvements peuvent être le signe d’un arrêt respiratoire.

Le matin, une fois toutes les données récoltées, l’application va les traiter et déterminer si vous avez oui ou non des apnées, et si oui quel est leur nombre et leur durée au cours d’une nuit. Il sera alors possible d’alerter votre médecin, qui pourra décider si d’autres examens plus approfondis ou une prise en charge sont nécessaires.