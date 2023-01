Dépistage des maladies graves à la naissance : une première mondiale à la Citadelle et au CHU de Liège

Deux hôpitaux liégeois, la Citadelle et le CHU, annoncent une première mondiale et une avancée majeure dans le dépistage à la naissance des maladies graves et traitables chez l’enfant.

Ils ont lancé, il y a quelques mois, un programme baptisé Baby Detect. Aujourd’hui, il permet de détecter précocement quelque 120 maladies graves et traitables, en prélevant simplement quelques gouttes de sang. Le test est sans risque et il ne coûte rien aux parents.

Jusqu’à présent, le dépistage néonatal prévu en Fédération Wallonie-Bruxelles permet de dépister 19 maladies graves et traitables de l’enfant, mais Baby Detect va beaucoup plus loin puisqu’il permet déjà de détecter 120 maladies et que la liste de celles-ci devrait encore s’allonger.

Les responsables du programme Baby Detect indiquent que 900 tests ont été réalisés sur base volontaire à ce jour et que quatre ont relevé une maladie grave, mais traitable.

Précisons encore que seul un centre aux Etats Unis a initié un programme similaire en 2022.