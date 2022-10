Déperdition et chauffage d’appoint : nous avons testé

Cette affaire du second principe de la thermodynamique, est quand même bluffante. Il est aussi à l’œuvre quand vous sortez de la douche. Brrr. Vous grelottez. Le froid s’insinue. Pourquoi ? On pompe de l’énergie du corps, afin de faire évaporer les particules d’eau. Vous frissonnez.

Pour ce test, on va faire deux expériences, vu qu’on a deux mains :

(a) tremper la main dans de l’eau tiède et la mettre face au ventilateur. On frissonne.

(b) tremper la main dans de l’éther et la mettre face au ventilateur : on frissonne plus, car l’éther s’évapore plus rapidement, il pompe plus d’énergie du corps.

L’évaporation pompe de l’énergie, on a une sensation de froid (comme lorsqu’on sort de la douche). Voici le graphique de la déperdition.

Ensuite, match entre

(a) appareil : chauffage d’appoint Capsule Desk De Longhi (58,00€)

Capsule Desk De Longhi (58,00€) contre (b) mitaines (gants sans bouts, afin de travailler à l’ordinateur)

Il faut vérifier la consommation du chauffage d’appoint. Imaginez, ce sera le cas de notre chauffage d’appoint, qu’il consomme 360 watts. Pour 5 heures, cela fait 1800 watts, soit 1,8 kW. À 50 centimes le kilowatt heure, cela vous fait 0,90 centime. Cela semble peu mais… sur 365 jours, cela fait quand même 328,50 euros ! , somme à laquelle il faut ajouter le prix d’achat de l’appareil.

Par contre, si on prend un chauffage d’appoint, on va tourner entre 600 et 2000 watts, soit 2 à 5 fois plus.

Quid des mitaines ? Le grand Glenn Gould lui-même jouait au piano avec des mitaines, on peut donc travailler avec.