Dépenses imprévues, vacances, chauffage : la privation matérielle et sociale touche plus d’un million de Belges

Pour plus d’un ménage belge sur cinq (22,7%), faire face à une dépense imprévue de 1300 euros est impossible. Cette proportion monte à 39,1% à Bruxelles et à 34% en Région wallonne. En Flandre, 13,6% des ménages auraient des difficultés à débourser 1300 euros de manière imprévue. Dans certaines catégories de population, c’est plus de la moitié des ménages qui seraient en difficulté dans ce cas. C’est le cas pour les chômeurs (57%), des locataires (52,8%), des familles monoparentales (54,8%) et des personnes aux plus faibles revenus (56,4%).

Partir en vacances au moins une semaine par an relève aussi du défi financier impossible pour 20,8% des Belges. Les Bruxellois (34,4%) et les Wallons (31.8%) sont plus en difficultés sur ce point que les Flamands (12,3%). Comme pour les dépenses imprévues, les chômeurs, les locataires, les familles monoparentales et les personnes aux plus faibles revenus sont ceux qui peuvent le moins se permettre une semaine de vacances. Dans ces catégories, c’est quasi un ménage sur deux qui est dans le cas.