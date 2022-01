Dépenses Facebook des partis en 2021: 88% du budget du MR est consacré aux pages personnelles

Si on compare à nouveau avec le monde privé, les budgets dépensés par le parti nationaliste avoisinent, voire dépassent, ceux des grandes entreprises. Sara Van de Velde explique : " Cela varie fortement en fonction de l’objectif, du type de campagne et des objectifs, mais une entreprise de taille moyenne à grande dépensera facilement de la publicité pour un montant entre 500.000 et 1.000.000 d’euros par an. "

Dans les campagnes de marketing, les résultats sont toujours mesurés, par exemple : le nombre de ventes générées par une campagne ou le nombre de nouveaux abonnés à la newsletter. L’experte en réseaux sociaux poursuit : " Je me demande comment les politiciens mesurent le succès d’une campagne. Le nombre de personnes touchées ou le nombre de nouveaux likes ? On constate souvent que l’accent est mis sur la collecte de likes et de followers, mais est-ce que cela permet de gagner les élections ? "

TOP 3 inchangé : N-VA, Vlaams Belang, PTB

Le podium des partis politiques les plus dépensiers est le même qu’en 2020 : la N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA (pages francophone et néerlandophone) ont dépensé 3.421.317 d’euros, soit 73%.

Cependant, l’écart se creuse entre les deux premiers du classement. " Alors que la N-VA et le Vlaams Belang étaient aux coude-à-coude en 2020, la N-VA a fortement progressé et le Vlaams Belang a diminué ses dépenses ", précise Jean Faniel.